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Военный эксперт: «Смены президента в Украине не будет»
Действующий президент Петр Порошенко выйдет не только во II тур предстоящих весной выборов, но и одержит победу. Такое мнение в эфире одного из телеканалов выразил военный эксперт Алексей Арестович. При этом собеседник подчеркнул, что дело не в его личной симпатии к нынешнему президенту Украины.
Свою точку зрения Арестович базирует на навыках анализировать военно-политическую обстановку. Эксперт сказал, что даже, если бы он говорил о каком-то ином государстве, не зависимо от места жительства, то все равно сказал бы: действующий гарант останется лидером.
Все дело в том, что накануне президентских выборов часть граждан полагает, будто экономические вопросы стоят превыше военных. Вот почему, выбирая главу государства, эти люди оценивают, кто из кандидатов предлагает наилучший экономический курс, а не лучшую военную доктрину.
По факту таких избирателей меньшинство, военные вопросы всегда важнее экономических, убежден Арестович (на фото). Вот именно потому, по его мнению, смены президента Украины не случится.
Также в интервью прозвучало, что на сегодня никто достоверно не знает, какого политического курса будет придерживаться другой возможный претендент на высокий пост, скажем, Анатолий Гриценко или Юлия Тимошенко.
«А вот какую политику будет и дальше проводить действующий президент – мы знаем точно. Она может нас не устраивать, к примеру, насчет борьбы с коррупцией или темпов экономического развития. Однако военный вопрос перекрывает все это»,
- заявил Алексей Арестович.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента
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