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В "Вата Шоу" жителя "ЛНР" ярко поставили на место: "У моей собаки с ее паспортом и то больше прав, чем у тебя"
Даже международный ветеринарный паспорт дает больше прав, чем так называемые "паспорта" "ДНР" и "ЛНР". Ветпаспорт и "паспорт" "ЛНР" сравнил в своей недавней программе "Вата Шоу" телеведущий Андрей Полтава, передает "Диалог.UA".
Его собеседником был молодой человек, живущий на оккупированной части Луганской области. Во время разговора он продемонстрировал свой "паспорт", выданный оккупационной "властью". В ответ Андрей Полтава показал международный ветеринарный паспорт своей овчарки. И заметил, что даже у собаки больше прав, чем у жителя "республики", получившего "документ", выданный местной "властью". Ведь собаку по международному ветеринарному паспорту ее владелец имеет право вывозить за границу, а человек с "паспортом" "ЛНР" такого права не имеет. По этому фейковому "документу" он может разве что перемещаться по территории, временно подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР".
В комментариях некоторые пользователи Twitter, где блогер Позивний Колим разместил ролик с диалогом по поводу паспортов, осуждали телеведущего за якобы издевательства над "обездоленным народом Донбасса". Но другие пользователи отвечали им, что у жителей оккупированных территорий есть выбор: оставаться гражданами Украины или в подтверждение своей лояльности к оккупационной "власти" получать ничего не значащую бумажку. Были среди комментаторов и "ватники", утверждавшие, что именно в "ДНР" и "ЛНР" люди по-настоящему свободны. Но им отвечали, что в условиях тотального подавления инакомыслия при комендантском часе и прочих "прелестях" оккупации человек вряд ли может ощущать себя полностью свободным.
Теги: Донбасс, шоу, паспорт, оккупация, ЛНР
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