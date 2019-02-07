В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар

07.02.2019 14:00

6 февраля около 03:00 в третьей городской больнице неподконтрольного Украине Луганска произошло возгорание. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».

В «ведомстве» отмечают:

«По прибытии первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение на площади два квадратных метра в кабинете на четвертом этаже главного корпуса, а также задымление в коридорах.

Спасатели эвакуировали медицинский персонал и пациентов — вывели 12 человек. Огнем уничтожены мебель, оргтехника на площади пять квадратных метров; повреждены система отопления, внутренняя отделка стен на площади 20 квадратных метров.

Как стало известно, причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Источник: https://donpress.com