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В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар
07.02.2019 14:00
6 февраля около 03:00 в третьей городской больнице неподконтрольного Украине Луганска произошло возгорание. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».
В «ведомстве» отмечают:
«По прибытии первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение на площади два квадратных метра в кабинете на четвертом этаже главного корпуса, а также задымление в коридорах.
Спасатели эвакуировали медицинский персонал и пациентов — вывели 12 человек. Огнем уничтожены мебель, оргтехника на площади пять квадратных метров; повреждены система отопления, внутренняя отделка стен на площади 20 квадратных метров.
Как стало известно, причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, пожар, ЛНР
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