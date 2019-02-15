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Названа зарплата Гройсмана

15.02.2019 08:00
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Названа зарплата Гройсмана

В январе текущего года премьер заработал меньше 37,4 тысяч гривен.

Заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана за январь составила 37,4 тысяч гривен. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гройсману в январе, составила 37,378 тысяч гривен, из них должностной оклад - 20 тысяч, надбавка за выслугу лет - 7,8 тысяч, надбавка за интенсивность труда - 9 тысяч, индексация - 578 гривен. Сумма удержанных налогов составила 7,289 тысяч.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 30,089 тысяч гривен.



Теги: Донбасс, гривня, зарплата, Гройсман
 
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