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Выписывать бесплатные лекарства украинцам будут по-новому: что важно знать
Бумажные рецепты на бесплатные лекарства вскоре уйдут в пошлое. На днях Минздрав обнародовал на своем веб-сайте проект приказа, согласно которому на смену им придут электронные документы.
Причем выписывать их врачи начнут на следующий день после публикации самого приказа, сообщает UBR. Правда, прежде его должны утвердить на заседании правительства.
Документ предусматривает полный отказ от бумажных бланков при выписке «бесплатных» лекарств. А выписывать новые электронные рецепты на такие препараты смогут исключительно в системе ehealth, и только врачи, с которыми у пациента подписана декларация. К тому же, получить код нового электронного документа пациент сможет лишь в тех случаях, когда у государства будут деньги на возмещении стоимости «бесплатного» препарата.
Хватит ли на всех больных денег — вопрос открытый. По данным Минздрава, по программе «Доступные лекарства» украинцам с апреля 2017-го по декабрь 2018-го выписали 32 млн. рецептов на сумму 1,6 млрд грн. В нынешнем году на компенсацию стоимости препаратов в бюджете предусмотрены 1 млрд грн.
Впрочем, утверждают чиновники, одной из задач нововведений как раз и является оптимизация затрат бюджета. Так, чтобы как можно полнее реализовать разрекламированный принцип «деньги идут за пациентом». А предлагаемый порядок устанавливает, что:
Рецепты, подлежащие реимбурсации (компенсации стоимости из бюджета), выписываются строго в электронной форме и регистрируются электронной системе здравоохранения.
В случае отсутствия бюджетных ассигнований на компенсацию стоимости препаратов для лечения отдельных видов заболеваний выписка рецептов приостанавливается до начала следующего месяца.
Выписать рецепт может только врач, с которым пациент подписал декларацию.
Получить рецепт можно будет и удаленно, не посещая врача, но только в случае хронических заболеваний.
Пациент сможет отоварить рецепт по коду, который разрешается отправлять в том числе электронными каналами (смс, почта и т.д.).
Повторный рецепт на аналогичное лекарство можно будет выписать за неделю до окончание предыдущего, если прежний выписан на 21 и более день, и за 3 дня до окончания более короткого. Если врач выпишет лекарство раньше, платить за него государство не станет.
Выписанный с ошибками рецепт может быть аннулирован самим врачом.
Чиновники Минздрава уверены, что изменение порядка уменьшит рецептурные злоупотребления и позволит государству лучше учитывать и прогнозировать выписку бесплатных лекарств. В конечном итоге это улучшит систему компенсацию. Однако признают, что в краткосрочной перспективе реформа будет иметь негативные последствия. Прежде всего потому, что медицинские работники не особенно рады инновациям и многих из них придется дополнительно обучать работе в электронной системе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, медицина, лекарства
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