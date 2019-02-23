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Простреливали ноги, ломали кости молотками, снимали скальпы: Луценко рассказал о пытках украинских пленных
Прокуратура подготовила сообщение о подозрении экс-руководителю незаконного вооруженного формирования «ДНР», гражданину России Игорю Безлеру, известному по кличке «Бес». По его приказам пытали украинских пленных. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передают Донецкие новости.
«По его приказам оккупанты пытали украинских пленных. Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями по жестоким убийствам и эпизодам пыток заложников», – отметил Луценко.
По его словам, следствие установило, что во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке Безлер устраивал настоящие пыточные. Захваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.
«Пленные содержались в непригодных для этого условиях, получали ограниченное количество пищи, воды, были лишены возможности нормально отправлять физиологические потребности и получать медпомощь», – добавил Луценко.
При непосредственном участии Безлера, или по его приказу проводили так называемые «допросы», а на самом деле страшные пытки.
«Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп», – сказал генпрокурор.
Свидетели отмечают, что подчиненные «Беса» каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Их также заставляли ходить по заминированному полю – в результате чего погибли десятки человек. Один из свидетелей присутствовал во время расстрела более 30 пленных.
Генпрокурор сказал, что таких дел – десятки, и обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой принять решение, которое позволит в законном порядке хотя бы заочно установить ответственность за эти преступления.
Справка. В апреле 2014 года Безлер в составе диверсионной группы участвовал в захвате зданий СБУ в Донецке и МВД в Горловке. Однако уже в конце 2014 года он якобы уехал из Горловки в неизвестное для следствия место.
Теги: Донбасс, Юрий Луценко, пытки, пленные
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