Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Потеря для всей Украины: скончалась легенда музыки

24.02.2019 12:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Потеря для всей Украины: скончалась легенда музыки

Один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат премии им. Шевченко, профессор Национальной академии музыки Украины им. Чайковского Лев Николаевич Колодуб ушел из жизни. Об этом сообщает from-ua.
«Метр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко, на основе стихов из «Кобзаря» и под влиянием иллюстраций к нему, Лев Николаевич создал симфонию-думу «Шевченко образы», оперу «Поэт» о жизни Кобзаря», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что Лев Николаевич успешно сочетал активное композиторское творчество с педагогической и общественной деятельностью. Возглавлял правление Музыкального фонда Украины (1984–1995), был президентом Ассоциации духовых музыкантов Украины Национального всеукраинского музыкального союза (1991), председателем киевской организации Союза композиторов Украины ( 1995-1999).



Теги: Украина, Донбасс, музыка, смерть, легенда, потеря
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх