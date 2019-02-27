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Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла

27.02.2019 14:30
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Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла

27 февраля православная церковь чтит память святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище философ. Появился на свет в 827 году в Салониках. Вместе с братом Мефодием перевел Евангелия с греческого на древнеславянский язык, передают Подробности.

В народе 27 февраля называют день Кирилла-Указчика. Наши предки выходили осматривать огороды, пытались задержать на них снег. Верили, что это сделает почву более плодородной. Ухаживали за землей и занимались посадкой в основном женщины, которые могли привлечь к этому своих детей.

Приметы на 27 февраля

27 февраля лучше не стричь ногти и волосы, не посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов. А вот покупки, совершенные в этот день, будут удачными. Приобретенные вещи прослужат вам долгое время.

Еще можно начинать лечить алкогольную зависимость. Большая вероятность, что терапия принесет плоды, и поможет человеку избавиться от пагубной привычки.

Сны в ночь на 27 февраля - вещие. Поэтому утром нужно вспомнить, что же вам приснилось.

Сновидение подскажет, что вас ждет в ближайшее время:

  • горшок и тарелка снятся к неудаче в делах;
  • рыба - к неожиданным новостям;
  • кладбище - к счастливой и долгой жизни;
  • часы - к трудностям, которые окажутся временными;
  • письмо - к расставанию;
  • разговор по телефону - к пустым слухам;
  • держать на руках малыша - к покою и стабильности;
  • сумка - к разорению;
  • погоня - к судебному разбирательству.

Приметы на погоду

  • Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.
  • Крепкий мороз - к знойному лету.
  • Солнечный день - к теплому лету, но морозы продержатся еще долго.
  • Какая погода на Кирилла, таким и август будет.
  • Синицы щебечут громко - к потеплению.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, праздник, религия, Кирилл
 
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