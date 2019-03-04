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Соцопрос: украинцы жалуются на ухудшение уровня жизни

04.03.2019 17:00
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Соцопрос: украинцы жалуются на ухудшение уровня жизни

Среди двух третьих украинцев бытует мнение, что в их стране дела идут не так, как нужно, а каждый пятый украинец придерживается противоположной точки зрения, и их количество с начала текущего года выросло с 14% до 26. Как передает replyua.net, соответствующие результаты опроса, которое было проведено в феврале 2019 года, сегодня появились на сайте социологической группы «Рейтинг». Вместе с тем, отмечается, что что 60% опрошенных констатировали ухудшение экономического положения в стране.

«Всего 10% считают, что за последний год экономическое положение в Украине стали лучше, 60% - почувствовали ухудшение. Стоит отметить, что за последние пять лет последний показатель снизился с 86 до 60%, но в то же время возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)», - добавили социологи.

При этом показатель собственного материального положения участники опроса оценивают лучше, чем страны.



Теги: Донбасс, уровень жизни, соцопрос
 
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