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Цены на газ на заправках Украины опять поползли верх
В период с 5 по 6 марта стоимость автогаза на АЗС выросла на 10-60 коп./л. Об этом в среду, 6 марта, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов, передает Корреспондент.
Так, на АЗС Parallel в Луганской и Донецкой областях автогаз подорожал на 20 коп./л, до 11,49 грн/л.
Одесский оператор Катрал повысил цену LPG на 10 коп./л, до 11,17 грн/л.
На станциях Татнефть-АЗС-Украина в Харьковской и Полтавской областях автогаз подорожал до 10,80 грн/л.
В Харькове на 20 коп./л цены подняли Укргаздобыча и Marshal, до 10,50 грн/л.
На АЗС AMIC в Киевской области автогаз подорожал до 10,49 грн/л.
Также рост на 30-60 коп./л наблюдался в сетях Prime, Mango, Ultra, Jazz Oil.
Таким образом, по состоянию на 6 марта, средняя розничная стоимость автогаза в Украине составила 10,64 грн/л.
Напомним, с начала года средняя цена газа на АЗС уменьшилась на 3,12 грн/л или на 23%.
В то же время 27 февраля в Киеве цены на автогаз поднялись почти во всех крупных сетях.
Самая высокая цена на сжиженный газ была зафиксирована 31 октября 2018 года - 16,31 гривен/литр.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, заправка, газ
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