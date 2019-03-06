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Украинская армия в 2 раза увеличит количество новой военной техники
Среди основных групп задач ВСУ в 2019 году – введение новой системы профессиональной подготовки личного состава, повышение уровня их материальной мотивации и оснащение войск. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 марта, в ходе во время ежегодной встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе в Киеве заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
«В недавно созданных профессиональных школах снайперов, танкистов, противотанкистов, операторов беспилотных летательных комплексов нам удалось объединить теоретические методики с практическим боевым опытом, полученным на передовой. Вместе с системой обучения изменен порядок сертификации, присвоения квалификации и денежного премирования личного состава. Такой подход уже сегодня дает серьезные положительные результаты», – сказал он.
По его словам, сейчас перед украинской армией стоит цель – поднять уровень подготовки штабов всех уровней с учетом процедур НАТО. «Нашим приоритетом является подготовка и слаживание штабов уже оперативного и стратегического уровней с использованием систем имитационного моделирования и опыта реальных военных операций», – заявил Муженко.
Начальник штаба ВСУ также проинформировал, что уже начато оснащение войск не только модернизированными, но и новыми системами вооружения и военной техники: «При условии выполнения государственного оборонного заказа в 2019 году, мы в 2 раза увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами».
«Речь идет, прежде всего, о восстановлении и принятии на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизации ракет к ним; укомплектовании отечественными противотанковыми комплексами бригад Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты; доукомплектовании войск воздушной, бронированной автомобильной и обновлении грузовой техники; увеличении численности отечественных беспилотных летательных комплексов в разведывательных и артиллерийских подразделениях», – уточнил Муженко.
Он также заявил, что Россия завершает подготовку ударных группировок для вторжения в Украину.
Теги: Украина, Донбасс, армия
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