Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Шойгу заявил о наращивании Россией военного присутствия в Крыму

11.03.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шойгу заявил о наращивании Россией военного присутствия в Крыму

В аннексированном Крыму усилена войсковая группировка России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе заседания комитета Госдумы по обороне российский министр отметил:

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море».

Он уточнил, что с 2012 года армия России получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет наземных и для подлодок. По его словам, согласно майским указам российского президента Владимира Путина 2012 года Минобороны разработало план деятельности до 2020 года. Шойгу добавил:

«В результате за шесть лет вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет „Ярс“, 108 баллистических ракет подводных лодок».

Кроме того, Шойгу уточнил, что вооруженные силы России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, военные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх