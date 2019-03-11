Шойгу заявил о наращивании Россией военного присутствия в Крыму

11.03.2019 17:00

В аннексированном Крыму усилена войсковая группировка России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе заседания комитета Госдумы по обороне российский министр отметил:

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море».

Он уточнил, что с 2012 года армия России получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет наземных и для подлодок. По его словам, согласно майским указам российского президента Владимира Путина 2012 года Минобороны разработало план деятельности до 2020 года. Шойгу добавил:

«В результате за шесть лет вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет „Ярс“, 108 баллистических ракет подводных лодок».

Кроме того, Шойгу уточнил, что вооруженные силы России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности.

Источник: https://donpress.com