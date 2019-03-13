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Украина требует, чтобы ОБСЕ прокомментировала происходящее на Донбассе
Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило СММ ОБСЕ ноту из-за нарушения вооруженными формированиями России режима прекращения огня и попросило дать им оценку ситуации на Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Зеленко отметила, что украинской стороной было зафиксировано 561 случай нарушения режима прекращения огня, при этом 251 раз применялись запрещенные Минскими договоренностями вооружения. В частности, в период действия режима прекращения огня на Донбассе с 29 декабря по 7 марта из-за обстрелов боевиков погибли 12 украинских военнослужащих.
"9 марта Министерство иностранных дел направило Специальной мониторинговой миссии в Украине ноту, в которой были зафиксированы все случаи нарушения режима прекращения огня, о котором было договорено Трехсторонним контактной группой на период с 29 декабря 2018 года до 7 марта 2019 года", - сказала Зеленко.
Напомним, с полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины, которое было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук отметил, что украинская сторона сомневается относительно прекращения огня со стороны боевиков, поскольку на видеоконференцию, где утверждалась дата перемирья не явился представитель России.
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, ООС
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