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Крики и хаос: в киевском метрополитене произошло ЧП
14.03.2019 16:29
В Киеве утром на станции метро «Левобережная» пассажир упал с платформы на рельсы. Из-за ЧП инцидента ожидается задержка в графике движения поездов.
Об этом в четверг, 14 марта, сообщает издание «Бизнес.медиа» со ссылкой очевидцев ЧП.
Как сообщает источник, в час пик, утром 14 марта произошла задержка в движении поездов на Красной ветке киевского метрополитена из-за падения пассажира метро с платформы. О состоянии здоровья мужчины пока не известно. Киевский метрополитен пока не прокомментировал данный инцидент.
Сообщается о возможном сбое в утреннем графике работы движения поездов примерно 5 минут.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, метро
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