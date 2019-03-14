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Крики и хаос: в киевском метрополитене произошло ЧП

14.03.2019 16:29
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Крики и хаос: в киевском метрополитене произошло ЧП

В Киеве утром на станции метро «Левобережная» пассажир упал с платформы на рельсы. Из-за ЧП инцидента ожидается задержка в графике движения поездов.

Об этом в четверг, 14 марта, сообщает издание «Бизнес.медиа» со ссылкой очевидцев ЧП.

Как сообщает источник, в час пик, утром 14 марта произошла задержка в движении поездов на Красной ветке киевского метрополитена из-за падения пассажира метро с платформы. О состоянии здоровья мужчины пока не известно. Киевский метрополитен пока не прокомментировал данный инцидент.

Сообщается о возможном сбое в утреннем графике работы движения поездов примерно 5 минут.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киев, метро
 
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