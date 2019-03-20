Последние новости раздела
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Каким будет лето-2019: интересный прогноз от украинских синоптиков17:03
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- Фальшивомонетчики потеряли интерес к гривне15:55
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае15:45
- В Кабмине приняли неоднозначное решение по «Нафтогазу» и контракту Коболева15:30
- В Кабмине заявили об отмене переоформления субсидий15:15
- Олег Ляшко со скандалом ворвался на заседание Кабмина15:00
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- Украина успешно испытала турецкие ударные беспилотники (ВИДЕО)13:55
Фальшивомонетчики потеряли интерес к гривне
20.03.2019 15:55
За 2018 год количество подделанных банкнот национальной валюты сократилось почти на треть, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
В прошлом году изъяли из оборота поддельные банкноты на 0,00025% их общего количества, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 0,00036%. То есть, на миллион настоящих банкнот в минувшем году приходилось около 2,5 штуки подделок, в 2017 году - 3,6 штуки.
По итогам 2018 года количество подделанных банкнот гривны сократилось на 30% по сравнению с годом ранее, а сумма подделок - на 41%.
Также отмечается, что 99% изъятых из обращения поддельных банкнот приходились на банкноты номиналами 500 гривен (46% от общего количества), 100 гривен (27%), 50 гривен (15%), 200 гривен (11%).
Теги: гривня, подделка, фальшивомонетчик
Читайте также:
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- Виктор Павлик даст концерт в Станице Луганской13:00
- «Верните нам мир!»: в Горловке жители поселка прогнали членов НВФ, устанавливающих митнометы возле домов12:50
- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В «ДНР» повсеместно завоют сирены08:01
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"22:36
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Каким будет лето-2019: интересный прогноз от украинских синоптиков17:03
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- Фальшивомонетчики потеряли интерес к гривне15:55
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае15:45
- В Кабмине приняли неоднозначное решение по «Нафтогазу» и контракту Коболева15:30
- В Кабмине заявили об отмене переоформления субсидий15:15
- Олег Ляшко со скандалом ворвался на заседание Кабмина15:00
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь12:30
- Супрун рассказала, чем опасны моющие средства12:00
- Не подписали декларацию с врачом? Вот что ожидает пациентов из «красного списка»11:16
- Как распознать дефицит сна10:17
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака07:45
- Названа реальная причина хронической усталости22:12
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов