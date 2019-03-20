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Каким будет лето-2019: интересный прогноз от украинских синоптиков

20.03.2019 17:03
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Каким будет лето-2019: интересный прогноз от украинских синоптиков

Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук сделал прогноз на предстоящее лето – оно будет поздним и непродолжительным.

"Лето наше стало короче. Лето наше начинается с середины июня и заканчивается в середине августа", - цитируют Украинские новости заведующую отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазиру Мартазинову, пишет Главред.

По данным метеорологов, в начале лета средняя температура будет колебаться от 15-17 градусов на западе до 17-19 градусов в центре и на востоке.

Отмечается, что в июле начнется похолодание с сильными ливнями, шквальными ветрами и градом.

Синоптики прогнозируют, что уже 15 августа в Украине начнется ранняя и затяжная осень.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, лето, прогноз погоды
 
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