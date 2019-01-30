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Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

30.01.2019 18:14
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Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Переход на летнее время в Украине в 2019 году состоится в воскресенье, 31 марта, пишет Обозреватель.

Практика перевода часов официально утверждена постановлением Кабмина еще в 1996 году. Согласно принятым нормам, переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября, на летнее - в последнее воскресенье марта.

В эту ночь украинцы переведут стрелки часов на час вперед.

Правда, за 20 лет эту практику неоднократно критиковали как экономисты, так и врачи. Всерьез за тему взялись еще в 2012 году. Считалось, что это будет последний раз, когда Украина перейдет на другое время, но тогдашнее правительство Николая Азарова так и не рассмотрело этот вопрос.

Переход на летнее время – это мини-стресс для человеческого организма. Более того, в первые дни адаптации возрастает риск инсульта. Известно, что чаще всего он случается в утренние часы, а если проснуться на час раньше, болезнь получает больше шансов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, перевод часов, лето, перевод стрелок
 
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