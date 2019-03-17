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31 марта Украина переходит на летнее время

17.03.2019 10:40
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31 марта Украина переходит на летнее время

В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, вся Украина перейдет на летнее время. Как передает replyua.net, переход часов на летнее время на час вперёд будет осуществляться в 3 часа утра. Нужно отметить, что наша страна живет по зимнему и летнему времени уже много лет, однако перевод часов может крайне негативно сказаться на самочувствии многих людей.

Как говорят медики, при переводе часов на час вперёд организм испытывает самый большой стресс в том случае, если человек привык очень рано просыпаться. Допустим, вы просыпаетесь в 5 часов утра, и по новому времени вам придется вставать уже в 4 часа утра. За 2 недели до перевода часов обходимо готовиться к летнему времени. Ежедневно совершайте пешие прогулки и дышите свежим воздухом, а при отходе ко сну обязательно ставьте будильник на 5-10 минут раньше того времени, в которое вам нужно вставать каждый день. Увеличивайте разрыв между этим временем, чтобы ко дню, когда будут переведены часы, ваш организм смог адаптироваться. 

В дни, предшествующие 31 марта, снижайте умственные нагрузки и избегайте стрессов. Перевод часов крайне негативно влияет на нервную систему, и хронические стрессы после перевода часов могут продолжаться ещё несколько недель.

Ранее в Украине предложили отказаться от перевода часов.

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, перевод часов, лето
 
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