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Украина переходит на зимнее время: когда нужно переводить стрелки часов - дата
Уже скоро Украину ждет традиционный переход на зимнее время: в последнее воскресенье октября в нашей стране стрелки часов переведут на час назад. СМИ напоминают, что перевод часов состоится ровно через две недели: 27 октября.
Стрелки часов будут переведены на час назад в ночь с 26 на 27 октября в 4:00 часа утра. При этом особое внимание стоит обратить тем, кто уже запланировал поездку на железнодорожном или авиатранспорте, сообщает Диалог.UA. Чтобы вовремя успеть на вокзал, необходимо учитывать перевод стрелок назад. Также врачи напоминают, что в связи с переводом часов есть опасность при переходе на зимнее время для организма. Специалисты подчеркивают, что этот переход происходит легче, нежели на летнее время, но к нему также стоит подготовиться. Врачи традиционно публикуют свои рекомендации и считают необходимым снизить нагрузки на работе за несколько дней до перевода часов. Нужно постараться избегать тяжелых физнагрузок, а также не злоупотреблять алкоголем.
Теги: Украина, Донбасс, время, часы, перевод часов
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