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Очень дождливо и не по-весеннему: синоптики рассказали о погоде в конце недели
В конце этой недели погода в Украине будет оставаться нестабильной. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 22 марта, в пятницу, дожди пройдут по всей Украине, за исключением Запорожской области.
Впрочем, синоптики подчеркнули, что количество осадков будет небольшим. Во всех областях ожидается 7-10 градусов со знаком плюс, а ночью столбик термометра будет опускаться до 1-4 градусов, и лишь на юге в дневные часы воздух будет прогреваться до 11 градусов со знаком плюс. При этом в субботу и воскресенье в стране ожидается незначительное потепление. В большинстве областей в дневные часы прогнозируют до 12 градусов тепла, но в то же время синоптики прогнозируют осадки.
Сегодня, 20 марта, в Украине ожидается абсолютно ясная и сухая погода, но будет прохладно. Самая тёплая погода ожидается на юге, где синоптики обещают от 8 до 12 градусов тепла. В остальных областях будет от 6 до 10 градусов. Лишь в северо-восточных областях возможна пасмурная погода, но без осадков. 21 марта, в четверг, сухая и солнечная погода сохранится, и лишь в западных областях будет пасмурно. При этом синоптики прогнозируют незначительное похолодание на пару градусов.
Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
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