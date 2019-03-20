Почти половина украинцев готовы к революции

20.03.2019 08:28

Почти половина жителей Киева заявили, что в любой момент готовы поучаствовать в акциях протеста против действующей власти. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Український соціальний портал».



Такую информацию обнародовали сотрудники исследовательской компании Active Group. Для установления вышеуказанного факта они провели опрос, к которому привлекли 1800 человек. Исследование проходило в период с 2 по 3 марта текущего года. Как показали результаты опроса, 14,9% жителей Киева готовы выйти на Майдан в любой момент. Они считают, что в Украине должна пройти перезагрузка власти. Поэтому украинцы обязаны «свергнуть» нынешнее правительство. При этом 27,4% наших сограждан заявили, что скорее поучаствуют в революции, если на то будут весомые причины. Сомневаются в своём желании когда-либо выходить на Майдан 22,8% киевлян. К тому же, 27,8% жителей столицы не готовы выступить против политики действующей власти. А вот 7,1% киевлян вовсе не знают, что сказать по этому поводу.