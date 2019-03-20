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Украина ввела новые мощные санкции против России
20.03.2019 20:00
Президент Украины Петр Порошенко указом № 82/2019 ввел в действие решение СНБО Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Об этом на пресс-службе СНБО.
Как стало известно, по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Нацбанка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.
Отмечается, что санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:
- были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
- причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконного содержания украинских моряков;
- организовывали и способствовали проведению псевдовыборах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и крымского полуострова;
- демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
- распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;
- незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.
Также, ограничения применены к руководителям Совефеда Федерального собрания РФ и депутатов Госудумы РФ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, санкции
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