Украина ввела новые мощные санкции против России

20.03.2019 20:00

Президент Украины Петр Порошенко указом № 82/2019 ввел в действие решение СНБО Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Об этом на пресс-службе СНБО.

Как стало известно, по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Нацбанка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Отмечается, что санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконного содержания украинских моряков;

организовывали и способствовали проведению псевдовыборах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и крымского полуострова;

демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Также, ограничения применены к руководителям Совефеда Федерального собрания РФ и депутатов Госудумы РФ.

Источник: https://donpress.com