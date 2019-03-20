Весна придет не быстро: синоптик рассказал о предстоящих заморозках и мокром снеге

20.03.2019 08:49

Погода на территории украинского государства, несмотря на то, что по календарю уже прошло две декады марта, еще «подкинет жару».

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на «Комсомольскую правду», народный синоптик Леонид Горбань заявил, что настоящая весна, с теплой и солнечной погодой в Украине будет только через месяц, ближе к средине апреля месяца.



Синоптик подчеркнул что, несмотря на устойчивые «плюсы» в конце марта месяца, дожди значительно испортят всю погоду в нашей стране. Он добавил: «На территории нашей страны будут осадки. Это продлится на протяжении нескольких дней в конце текущего месяца. До 22 марта будет еще и мокрый снег. В северных регионах страны снег будет более сухим».



Напоследок он добавил: «Весна не быстро придет. Однако уже с 5, или 6 апреля можно быть уверенным в том, что холодный период будет окончен. Ночные заморозки будут еще и 6 и 7 апреля». Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, какая погода ожидает украинцев в среду, 20 марта.