Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление

27.03.2019 20:15

Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины

О своем решении политик сообщил в Facebook 27 марта. Он опубликовал текст своего заявления, в котором отметил, что его партия проанализировала ход избирательной кампании и обнаружила убедительные доводы о подготовке «небывалой бесцеремонной фальсификации выборов».

Александр Мороз утверждает, что в связи с этим в его партии его дальнейшее участие в избирательной кампании считают нецелесообразным. Политик назвал предстоящие выборы «политическим фарсом» и заявил, что его партия «смирилась с его сутью».

«Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост Президента Украины», — написал Александр Мороз.

Стоит отметить, что по правилам ЦИК кандидаты могли подать заявки о снятии с выборов только до 7 марта.

Источник: https://politeka.net