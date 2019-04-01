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1 апреля наступило лето: синоптики удивили прогнозом

01.04.2019 10:20
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1 апреля наступило лето: синоптики удивили прогнозом

1 апреля, в понедельник, в некоторых областях Украины столбик термометра будет подниматься до рекордной отметки в +19 градусов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, сегодня во всех областях ожидается малооблачная погода без осадков. 

Настоящая весна в понедельник ожидается в восточных и южных областях страны, где в дневные часы воздух будет прогреваться до 14-18 градусов. Температурный рекорд будет побит в Николаевской области – там синоптики прогнозируют до 19 градусов выше нуля. Однако в ночные часы на востоке будет холодно – около 2-6 градусов со знаком плюс. В остальных регионах воздух будет прогреваться до 9-15 градусов тепла. Синоптики прогнозируют похолодание в западных регионах. Сегодня на западе термометры будут показывать всего от 8 до 13 градусов тепла.

Во вторник, 2 апреля, погода в Украине начнет меняться. В страну зайдет циклон, который принесет с собой дожди, в большинстве регионов ожидается понижение температуры. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, тепло, апрель, лето, прогноз погоды
 
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