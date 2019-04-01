Итоги голосования на выборах президента Украины: обработано 70% протоколов

01.04.2019 15:30

ЦИК обработала уже 70% бюллетеней.

Такие данные появились на табло ЦИК.

По подсчетам комиссии, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирал 30,46%.

После него идет Петр Порошенко (16,19%). На третьем месте — Юлия Тимошенко (13,16%).

Оппозиционер Юрию Бойко набрал, 11,55%, а Анатолий Гриценко — 7,05%.

Источник: https://donpress.com