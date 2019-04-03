Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Социолог заговорил о третьем туре выборов в Украине

03.04.2019 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Социолог заговорил о третьем туре выборов в Украине

Результаты первого тура выборов президента Украины вряд ли сохранятся до второго тура. Более того, речь может идти и о назначении третьего тура.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил генеральный директор компании "Социс" Николай Чурилов, который считает, что команда действующего президента Украины Петра Порошенко сможет активизировать и уменьшить разрыв между ним и лидером президентской гонки Владимиром Зеленским.

"Я думаю, что они пойдут на прямой диалог с Зеленским, и попытаются доказать, что в ряде вопросов как во внутренней, так и внешней политике, его компетенция достаточно низка. И если они это докажут, то такой сумасшедший разрыв вряд ли сохранится на втором туре выборов", – считает социолог.

На вопрос, сможет ли второй тур закончится так же, как и выборы в 2004 году, когда в Украине произошел первый Майдан, Чурилов ответил: "На мой взгляд, вполне возможно".

"Что к этому может привести? Если на второй тур голосования выйдет меньше 50% избирателей. Но, даже если выйдет 60%, но из них 10% испортят бюллетени и их голоса засчитаны не будут, и никто из кандидатов не наберет больше 50+1%, то вполне возможно будет и третий тур выборов", – заявил он.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх