Оба кандидата должны озвучить свою позицию по НАТО, Евросоюзу и МВФ - Фурса

08.04.2019 14:00

Сергей Фурса в своем блоге на страницах издания Гордон напомнил, что Украина выбирает менеджера. Поэтому, как подчеркнул известный инвестиционный банкир, оба кандидата должны озвучить собственные позиции по ключевым вопросам - НАТО, Евросоюз и сотрудничество с МВФ, сообщает replyua.net.



Сергей Фурса отметил, что он прекрасно понимает - чудес не бывает. Поэтому кандидаты в президенты не должны обещать избирателям «чудо». От них требуется представить план дальнейших действий, только настоящий, а не мираж. Глава государства должен говорить правду, и принимать ответственные решения. Украинцам не стоит забывать, что они выбирают менеджера, который и будет принимать такие решения.



Поэтому кандидаты в президенты должны озвучить свои дальнейшие шаги. В частности, им следует дать четкие ответы на ключевые вопросы. По мнению Фурсы, таковыми являются продолжение курса на вступление в Евросоюз и НАТО, сотрудничество с МВФ, независимость НБУ, рынок земли. Также кандидаты должны рассказать о своей позиции относительно Ульяны Супрун, Игоря Коломойского, высоких зарплат топ-менеджеров госкомпаний, «региональных царьков». Не менее важным являются вопросы судебной реформы, ценовой либерализации на газовом рынке, ликвидация «поборников экономических преступлений» (налоговая полиция, экономическое подразделение СБУ, и так далее). Наконец, кандидаты должны озвучить свои кадровые решения по силовым структурам. Напомним, что сегодня, 8 апреля, Порошенко и Зеленский могут начинать агитацию.