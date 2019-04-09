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Весенний загул: сколько выходных получат украинцы на Пасху и майские праздники
В конце апреля украинцев ждет целый мини-отпуск в честь празднования Пасхи и майских праздников, а на Закарпатье жители будут отдыхать и в понедельник после католической Пасхи. Об этом свидетельствует решение Кабмина о переносе рабочих дней в 2019 году.
Так, согласно решению Кабмина, украинцы будут отдыхать 27,28 апреля (православная Пасха), и во второй день Пасхи – 29 апреля, пишет from-ua.
Рабочий день во вторник 30 апреля руководители предприятий, учреждений и организаций с пятидневной рабочей неделей смогут перенести рабочий день на субботу 11 мая.
Кроме того, украинцы будут отдыхать и 1 мая – День труда, а также 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Согласно постановлению Кабмина, такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней, заблаговременному планированию работниками своего отдыха и досуга, не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, а также не повлечет изменений по фонду заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств.
Теги: Украина, Донбасс, праздники, Пасха, выходные
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