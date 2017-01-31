Какие праздники появятся у украинцев вместо 8 Марта и 9 Мая

31.01.2017 22:21

Количество выходных дней в году сократится с 11 существующих на сегодня до девяти, Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович конкретизировал положения нового законопроекта о праздниках в Украине, назвав Украину исключением в Европе, пишет styler.rbc.ua.

Соответствующую запись он сделал в Facebook. По мнению историка, вносить изменения в устоявшийся порядок необходимо хотя бы потому, что вражеская пропаганда охотно превращает эти праздники в якорь, "удерживающий нашу страну в прошлом".

Таким образом, предлагается отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также будут отменены выходные 1-2 мая. Вместо них выходным станет 8 мая (День памяти и примирения, который чествуется вместе с Европой), тогда как 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне - останется Государственным праздником, но не выходным днем. "Предлагаем добавить такие выходные дни: 9 марта (Шевченков день), День семьи (вторая пятница сентября). Количество выходных сократится с 11 существующих на сегодня до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного дня на понедельник, если праздник приходится на субботу-воскресень (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", - написал Вятрович.



