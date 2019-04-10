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Правила "прописки" снова ужесточаются - что стоит знать об изменениях в законе
Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» начиная с 2004 года многократно редактировался. Вот ряд новых поправок, о которых стоит рассказать. Во-первых, это введение штрафов в размере до 1700 гривен за проживание не по месту регистрации. А между тем, не по тому адресу, который указан в паспорте, сейчас проживают около 10 миллионов украинцев. Уточняется, что штрафовать будут за «предоставление ложных данных о фактическом месте проживания». Но формулировка, согласитесь, сути дела не меняет.
Во-вторых, в закон внесена новелла, согласно которой органам власти дано право устанавливать нарушителей посредством выборочной слежки. Могут, например, опросить соседей или использовать видео с камер наблюдения. Вычислять «арендодателей-нелегалов» раньше вроде не было законных оснований. Зато теперь, под видом проверки «достоверности данных о проживании», реально будет отследить, кто где живет, чтобы потом установить, какая жилплощадь сдается в аренду.
В-третьих, еще больше опасений вызывает предложенное законодателями упрощение процедуры регистрации: для прописки не понадобится согласия владельцев жилья. Их задним числом уведомят, что в квартире уже зарегистрирован новый житель. Вдумайтесь в последствия: без ведома владельца квартиры прописываются дети, лицо с инвалидностью, да кто угодно из категории «невыселяемых». Пока хозяин квартиры или её покупатель будут бегать по инстанциям с жалобами, добиваясь аннулирования ложной регистрации жильца-призрака, пройдет немало времени. Квартирные аферисты потирают руки…
В-четвертых, стоит упомянуть об упрощенной процедуре регистрации избирателя. Буквально каждый украинец может всего за сутки прописаться в стране где угодно (сделав это с помощью гаджета), потом прийти на избирательный участок, зарегистрироваться там, проголосовать – а после этого, опять же, за сутки выписаться и вернуться домой.
На сегодня в СМИ уже немало сообщений о практике «регистрационных адресов», где умудряются "прописаться" десятки, сотни, а то и тысячи граждан.
И вот что интересно в контексте выборов. Глава ЦИК Татьяна Слипачук подтвердила, что в Киевской, Харьковской, Днепропетровской областях было установлено, что “действительно существуют помещения, где прописано большое количество граждан Украины”. Вместе с тем она подчеркнула, что их регистрация осуществлена в законном поле, и не существует каких-либо ограничений относительно необходимых санитарных норм помещения и количества зарегистрированных там лиц. Соответственно, “ГМС не усматривает никаких нарушений в отношении упомянутого выше вопроса, и данные в Государственном реестре являются достоверными".
Действительно, в рамках президентских выборов все это вроде бы несущественно: как ни перемещай избирателей, общий итог одинаков. Но при голосованиях на одномандатных округах, а также на местных выборах, такие "кочевники" могут ощутимо повлиять на результат голосования.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, закон, правила, прописка
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