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В Кабмине рассказали, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив

12.04.2019 09:12
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В Кабмине рассказали, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив

Украина не намерена отказаться от прохода своих кораблей через Керченский пролив после инцидента с атакой российских спецназовцев на корабельную группу ВМС.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает donpress.com.

«Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря, и от нашей территории, но проходить мы будем», — пояснил он.

При словам министра обороны, прохождение кораблей ВМС Украины через Керченский пролив будет зависеть от готовности флота и поддержки международных партнеров.

«И будем осуществлять тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», — заявил Полторак.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Керченский пролив, ВМС, Кабмин, корабли, Минобороны, Полторак
 
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