Правительство прорабатывает возможность выплаты «13-й пенсии»

14.04.2019 09:11

Правительство Украины начало работу над реализацией инициативы по выплате «13-й пенсии». Ее будут получать люди, у которых большой страховой стаж, но маленькая пенсия.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Как сказал Розенко, существуют все возможности уже в этом году осуществить инициативу Президента, которая состоит в том, чтобы ту единовременную выплату, которую получили пенсионеры в марте и еще получат в апреле, сделать постоянной.

«Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию», – пояснил вице-премьер.

Напомним, что тем пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж и чей размер пенсии не превышает 1669,20 гривень, решили выплатить единовременно 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и в апреле.

Источник: zi.dn.ua