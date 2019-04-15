15 апреля Савченко должна выйти на свободу

15.04.2019 12:32

15 апреля, в понедельник, истекает срок содержания под стражей внефракционного депутата Надежды Савченко. Как передает replyua.net, об этом сообщается на ее официальной странице в Facebook. Ранее стало известно, что в пятницу, 12 апреля, апелляционный суд снова рассмотрел представление об определении меры пресечения Надежде Савченко.



«Напоминаем, что действующий народный депутат, офицер ВСУ, Герой Украины Надежда Савченко незаконно удерживается за решеткой действующим режимом с 15 февраля», - сказано в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что за год содержания Савченко в СИЗО по сфабрикованному делу прокурор не анонсировал никаких доказательств. Напомним, что Савченко подозревается в подготовке терактов в Верховной Раде. Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что у следствия якобы имеются доказательства того, что депутат собиралась уничтожить боевыми гранатами Верховную Раду, потом с помощью автоматов добивать тех депутатов, которые выживут.



При этом ни одного доказательства предоставлено не было. Ранее некоторые эксперты не исключили, что в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах, могут быть освобождены многие заключенные, в том числе Надежда Савченко и журналист Кирилл Вышинский.