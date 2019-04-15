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Владимир Гройсман заявил о готовности к парламентским выборам

15.04.2019 13:30
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Владимир Гройсман заявил о готовности к парламентским выборам

Владимир Гройсман еще раз подтвердил, что он не отказывается от намерений принять участие в парламентских выборах, запланированных на осень текущего года. При этом глава правительства, выступая в эфире телеканала ICTV, подчеркнул, что он никогда этого и не скрывал, сообщает replyua.net.

Владимир Гройсман сообщил, что он не отказывается от своих первоначальных планов, и собирается баллотироваться в Верховную раду. При этом глава правительства напомнил, что он никогда не скрывал этих намерений. По мнению премьера, здесь предстоит проделать большой объем работы. 

Глава правительства объяснил, что в парламенте следующего созыва необходимо создать «умную коалицию». Еще одно важное условие – убрать популизм. В совокупности это должно помочь Украине стабильно развиваться. По словам Гройсмана, после завершения президентских, и до проведения парламентских выборов, появляется «окно возможностей», и здесь нужно воспользоваться ситуацией, чтобы продолжить реорганизацию системы. В частности, следует закрепить децентрализацию в Конституции, поменять избирательную систему, введя открытые списки. Это поможет привести в органы центральной власти более качественные кадры. Читайте также - Представители украинской элиты уже готовятся к поражению Петра Порошенко во втором туре.



Теги: Донбасс, парламент, выборы, Гройсман
 
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