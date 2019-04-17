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Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам

17.04.2019 21:00
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Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам

Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает УНН.

По данным СМИ, сегодня московский суд в Москве оставил под стражей до конца июля 24 украинских моряка, задержанных российской стороной во время атаки вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, суд, моряки
 
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