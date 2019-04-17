Последние новости раздела
- Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам21:00
- Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт20:45
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- В МВД ждут представителей от штабов Порошенко и Зеленского для схематизации дебатов19:48
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов19:00
- Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко18:45
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам
17.04.2019 21:00
Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает УНН.
По данным СМИ, сегодня московский суд в Москве оставил под стражей до конца июля 24 украинских моряка, задержанных российской стороной во время атаки вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, суд, моряки
Читайте также:
- Медведев рассказал в Донецке, что он думает о деле Тимошенко
- Россия и выборы в США: экс-советник Трампа согласен дать показания против РФ в обмен на иммунитет от уголовного преследования
- Работает на Россию: Пашинский сделал скандальное заявление об украинском министре. ВИДЕО
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса
- Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше
- Сети высмеяли очередную "многоходовочку" Путина - подать в суд на Украину. Вопрос: в какой?
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Второй уровень опасности: на Донетчину возвращается зимняя погода15:04
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые11:15
- Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам21:00
- Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт20:45
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- В МВД ждут представителей от штабов Порошенко и Зеленского для схематизации дебатов19:48
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов19:00
- Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко18:45
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов