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Суд в Гааге: какой «козырь» есть у Украины против России
Внефракционный депутат Анна Гопко сообщила, какими данными будет апеллировать Украина против России в ходе рассмотрения исторического иска Международным судом ООН
В эфире «112 Украина» он сообщила, что в ходе судебного заседания Международного суда в Гааге украинская сторона будет использовать не только украинские данные, передает Politeka.
«Доказательная база основывается не только на наших данных, но и на данных разных международных организаций, которые также собирали различного рода доказательства. Эти доказательства на протяжении этой недели, когда будут различные раунды слушаний, Украина предоставит их», — сообщила Гопко.
По словам парламентария, если Россия не будет брать участия в судебном заседании или откажется выполнять решения суда — то это подчеркнет, что именно она совершила агрессию.
Ранее сообщалось, что Украина требует компенсацию за продолжающиеся нарушения со стороны России Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Также сообщалось, что перед тем, как подавать иск в Международный суд Украина провела порядка 40 встреч с Россией, пытаясь договориться.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, Гаага
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