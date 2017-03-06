Суд в Гааге: какой «козырь» есть у Украины против России

06.03.2017 16:55

Внефракционный депутат Анна Гопко сообщила, какими данными будет апеллировать Украина против России в ходе рассмотрения исторического иска Международным судом ООН

В эфире «112 Украина» он сообщила, что в ходе судебного заседания Международного суда в Гааге украинская сторона будет использовать не только украинские данные, передает Politeka.

«Доказательная база основывается не только на наших данных, но и на данных разных международных организаций, которые также собирали различного рода доказательства. Эти доказательства на протяжении этой недели, когда будут различные раунды слушаний, Украина предоставит их», — сообщила Гопко.

По словам парламентария, если Россия не будет брать участия в судебном заседании или откажется выполнять решения суда — то это подчеркнет, что именно она совершила агрессию.

Ранее сообщалось, что Украина требует компенсацию за продолжающиеся нарушения со стороны России Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также сообщалось, что перед тем, как подавать иск в Международный суд Украина провела порядка 40 встреч с Россией, пытаясь договориться.