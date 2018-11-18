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Януковича госпитализировали с травмами в Москве
В больницу Москвы госпитализировали бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом пишет российское информагентство «РИА Новости», передают novosti.dn.ua.
По данным издания, в больницу Янукович попал еще 16 ноября, однако известно стало только в воскресенье, 18 ноября.
«Он был, но уже не лежит у нас. Поступил сюда в пятницу, ему оказали помощь, отпустили в тот же день», - сообщили «РИА Новости» в клинике.
По данным «Комсомольской правды», Янукович поступил в медицинское учреждение в пятницу в обездвиженных состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, Которые он получил во время игры в теннис.
«Врач сообщил, что несколько человек сопровождавшим Виктора Януковича - кто это - ему неизвестно. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую -то частную клинику», - говорится в сообщении.
Также информацию о травме колена подтвердил источник российского Пятого канала. По его словам, Янукович упал на теннисном корте. Собеседник канала утверждает, что после осмотра политика отпустили домой.
19 ноября, Оболонский районный суд Києва намерен заслушать последнее слово бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
В комментарии «Громадському» адвокат экс-президента Александр Горошинский сообщил, что Янукович не будет выступать с последним словом в суде из-за полученной травмы, так как все еще находится в больнице.
«Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции. Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться», - сказал адвокат и добавил, что Янукович до сих пор состоянию на 18 ноября находится в больнице.
Горошинский добавил, что у Януковича из-за госпитализации есть уважительная причина неявки на суд - «тяжелая травма».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, Москва, суд, госпитализация, Янукович
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