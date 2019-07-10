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Суд над пленными моряками: следствие завершено, ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции
Представители следственного управления Федеральной службы безопасности России предъявили всем 24 украинским, незаконно захваченным в российский плен морякам обвинения в окончательной редакции. Как информирует replyua.net, более детально об этом рассказал адвокат Николай Полозов на своей странице в «Фейсбук». В частности, во время проведенных сегодня следственных действий обвинение было предъявлено Артеменко Андрею.
В сообщении адвоката говорится: «Предъявление обвинения в окончательной его редакции означает завершение следственных действий, которые были связаны со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела». По всем ожиданиям, на следующей неделе следственные органы обратятся в Лефортовский райсуд Москвы. Они будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнослужащих украинских моряков.
Предварительной датой судебных заседаний по делу пленных бойцов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по продлению меры пресечения названо 17 июля.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, моряки, ФСБ, пленные
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