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Из плена РФ вернули "дочь полка" экипажа моряков "Яны Капу": трогательная история покорила Украину
В Украину удалось вернуть любимца экипажа буксира "Яны Капу" собаку Джесси, которую в ноябре 2018 года Россия захватила вместе с украинскими моряками.
Адвокаты Николай Полозов и Анастасия Георгиевская сообщили в Facebook о возвращении в Украину собаки Джесси моряков буксира "Яны Капу", захваченного военными РФ, передает "Диалог.UA".
"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой", - отметил Полозов. Известно, что моряки экипажа буксира "Яны Капу" очень просили адвокатов найти ее и постараться вернуть домой.
Сообщается, что ушел не один месяц на ее поиски, договоренности с СУ ФСБ и керченскими пограничниками. Правозащитница Георгиевская уточнила: "Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков, дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой".
Примечательно, что на момент захвата украинских моряков Джесси было всего три месяца. И все это время она находилась у сотрудников пограничной службы РФ в оккупированной Керчи.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Керчь, моряки, собака, пограничники, экипаж, ФСБ, буксир
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