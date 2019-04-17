Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко

17.04.2019 18:45

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский сможет противостоять на дебатах своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Апострофу» заявила супруга новоиспеченного политика Елена Зеленская. По ее словам, ее муж еще не имеет такого огромного опыта, как Порошенко, но все же готовится к участию в дебатах.



«Он однозначно может противостоять. Безусловно, каждый может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, вне сомнений, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он сейчас готовится», - сказала она. Более того, Зеленская добавила, что ее муж в течение всей предвыборной кампании не совершал попытки играть в политика.



«Владимир такой, каким был всегда. И все его публичные высказывания, все интервью, все видео — это все было неподготовленным. Может, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался. А дебаты - это публичное выступление, и в этом он хорош», - заключила она.