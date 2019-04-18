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Победа Зеленского неизбежна: пользователи эмоционально отреагировали на заявление Тимошенко
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о том, что во втором туре президентских выборов победу одержит Владимир Зеленский. Как информирует replyua.net, соответствующее обращение политика было размещено на канале команды Владимира Зеленского в YouTube. В частности, Тимошенко подчеркнула, что математика больших чисел свидетельствует о том, что на президентских выборах победу одержит именно Владимир Зеленский.
Пользователи крайне эмоционально отреагировали на заявление и Юлии Тимошенко. «Победа Зеленского Неизбежна! По другому и не может быть», «Один премьер министр как-то сказал Азарову (дал ему 1 из 3 советов): да пристройте вы уже эту Юлю Тимошенко, Азаров не придал тогда этому значения и не послушал его, думал это неважно... как в воду глядел», «Юля, сейчас уже Надя на твоё место встала», «Вот что значит женщина - мастер художественного слова», «Всё, Порох уже проиграл. Вся Украина (кроме порохоботов) за Зеленского», - пишут пользователи.
Напомним, что до второго тура выборов остаются считанные дни. У украинцев остаётся только 3 дня, чтобы решить, за кого отдать свой голос. Избирательные участки откроются в воскресенье, 21 апреля, в 8 часов утра.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Тимошенко
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