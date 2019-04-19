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"Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко

19.04.2019 21:26
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"Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский воспользовался возможностью последней реплики и за минуту напомнил своему оппоненту Петру Порошенко о проблемах с реформами. Об этом он сказал во время дебатов на "Олимпийском", пишет Сегодня.
"Петр Алексеевич, хотел увидеть наши принципы – равность всех перед законом, снятие неприкосновенности, закон про импичмент. Медреформа – как она может быть, если нет условий в больницах, нет нормальных зарплат у врачей и доступных лекарств – какая это нафиг реформа? Касательно дорог – мне нечего сказать, потому что нет дорог. И касательно войны – мы сделаем все, чтобы ее закончить", – сказал Зеленский.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, реформа, дебаты, Порошенко
 
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