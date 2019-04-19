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Посол ЕС в Украине прокомментировал дебаты между Порошенко и Зеленским
В Европейском Союзе сожалеют о том, что после первого тура выборов до сих пор не состоялись дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли назвал это неуважением к избирателям. Об этом Мингарелли сказал, выступая перед краткосрочными наблюдателями ENEMO, которые прибыли на второй тур выборов президента Украины, сообщают Донецкие новости.
Посол ЕС в Украине также отметил, что избиратели должны быть обязательно ознакомлены с будущей политикой кандидатов, которую они хотят привнести в случае победы на выборах.
«В соответствии с нынешней избирательной кампанией перед вторым туром мы сожалеем, что не было серьезных дебатов между двумя кандидатами. Для меня это является недостаточным уважением к избирателям. Кандидаты должны продемонстрировать серьезную дискуссию, чтобы избиратели были проинформированы об их политике», – сказал Мингарелли.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, посол, комментарий, дебаты, Евросоюз, Порошенко
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