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Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
19.04.2019 21:08
Букмекеры обновили котировки на второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, и куда вышли двое кандидатов - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Об этом сообщают авторитетные букмекерские конторы, пишет Апостроф.
Так, западная контора Bwin обнародовала следующие коэффициенты: 1,10 на победу Зеленского, 6,00 - на победу Порошенко.
В то же время отечественный "Фаворит" ставит на Зеленского 1,13, а на действующего президента - 4,90.
"Париматч" же установил на победу шоумена коэффициент 1,20, в то время как на Порошенко ставки на уровне 4,50.
Теги: Донбасс, букмекер, выборы президента, кандидаты
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