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Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной
Эксперты Национального совета экономического развития Украины проанализировали, как росли пенсии в первом квартале 2019 года – выводы – весьма любопытны, пишет Политека.
Так в ходе исследования выяснилось, что пенсии украинских судей выросли более чем в полтора раза:
«По итогам первых трех месяцев текущего года эта элитная категория стала получать среднюю пенсию в размере 44316 грн ежемесячно, что на 54,4% выше, чем на 1 января 2019 года. Если сравнить со средней пенсией по возрасту в 2943 грн в месяц, то это в 15 раз больше», — отметил на своей странице в соцсети глава Нацсовета Алексей Дорошенко.
Рейтинг от наиболее высоких по своему росту пенсий до, соответственно, низких:
Пожизненное денежное содержание судей — 3307 человек (по состоянию на 1 апреля 2019-го).
Средняя пенсия:
на 1.01.2019 – 28702 грн.
на 1.04.2019 – 44316 грн.
Рост +54,4%
2. Пенсии по возрасту – 8 614 536 человек
на 1.01.2019 – 2648грн.
на 1.04.2019 – 2943 грн.
Рост +11,1%
3. Пенсии в связи с потерей кормильца – 539 023 человек
на 1.01.2019 – 2255 грн.
на 1.04.2019 – 2446 грн.
Рост +8,5%
4. Пенсии за выслугу лет – 227 338 человек
на 1.01.2019 – 2477 грн.
на 1.04.2019 – 2645 грн.
Рост +6,8%
5. Пенсии по инвалидности – 1 367 895 человек
на 1.01.2019 – 1995 грн.
на 1.04.2019 – 2095 грн.
Рост +5%
6. Пенсии военнослужащих – 555 185 человек
на 1.01.2019 – 4682 грн.
на 1.04.2019 – 4706 грн.
Рост +0,5%
7. Социальные пенсии – 82 665 человек
на 1.01.2019 – 1500 грн.
на 1.04.2019 – 1501 грн.
Рост + 0,1%
Теги: Украина, Донбасс, увеличение, пенсии
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