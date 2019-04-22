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В НБУ рассказали, как ПриватБанк будет работать после решения суда

22.04.2019 22:28
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В НБУ рассказали, как ПриватБанк будет работать после решения суда

ПриватБанк будет работать без сбоев, невзирая на решение суда по его статусу. Об этом сообщается на официальном портале Национального банка Украины.

Данный вывод был принят после заседания Совета по финансовой стабильности Украины с участием представителей Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

На заседании пришли к выводу, что после принятия решения судом о неправомерности вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка, ситуация остается под контролем.

При этом, финансовое учреждение работает в стандартном режиме, полностью и вовремя выполняет все обязательства перед клиентами.

Хотя отмечается, что соответствующее решение суда создает правовую неопределенность и потенциальные риски для финансовой стабильности Украины в будущем.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, НБУ, суд, ПриватБанк
 
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