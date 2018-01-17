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Кто заменит Гонтареву? Появились неожиданные новости о новом главе НБУ
Вопрос назначения нового главы Национального банка Украины отложен на неопределенное время.
Об этом сообщил источник "Обозревателя" во фракции "Народный фронт".
"Пока на повестке - мобилизация за принятие закона о реинтеграции Донбасса, за закон по приватизации, который стоит на четверг (18 января. - Ред.) в повестке. В ситуации, когда валютный рынок не стабилен, поднимать вопрос по Нацбанку нецелесообразно. Скорее всего, вопрос отложат как минимум на начало февраля", - сказал собеседник.
Также на брифинге по итогам заседания согласительного совета спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что глава государства Петр Порошенко не внес новую кандидатуру на пост главы НБУ, передает корреспондент "Обозревателя".
"Верховная Рада может рассматривать кандидатуру на пост главы Нацбанка, если она внесена президентом. Поэтому я могу гарантировать, что как только эта кандидатура будет подана президентом, я сделаю все необходимое, чтобы она была вынесена на рассмотрение парламента", - заявил спикер.
В свою очередь глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко в интервью журналистам отметил, что кроме назначения нового главы НБУ необходимо заслушать Валерию Гонтареву с отчетом о ситуации на валютном рынке.
"По НБУ. Все мы видим курс в обменниках: 29-30 грн за доллар. Восемь месяцев глава НБУ в отпуске! Может уже хватит отпуска? Мы требуем от президента Порошенко срочно подать кандидатуру на пост главы НБУ в парламент. Кроме этого, мы требуем отчета Валерии Гонтаревой в Раде. Пусть расскажет о результатах своей работы. Потому что у людей к ней много вопросов", - сказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, НБУ
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