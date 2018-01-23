Безсмертный: Сразу после того, как российский солдат появился на территории Украины, дипломатические отношения должны были быть разорваны

23.01.2018 17:39

Россия и Украина движутся в направлении разрыва дипломатических отношений, при этом, согласно международным нормам, их можно было расторгнуть еще до начала открытой агрессии РФ. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-вице-премьер Роман Безсмертный.

Дипломатические отношения между Украиной и Россией должны были быть разорваны еще в начале войны. Такое мнение в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" выразил экс-вице-премьер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Безсмертный. По его словам, очевидно, что между Россией и Украиной должен быть визовый режим.

"Тема визового режима зависит от готовности машины это осуществить. В том, что, даже не принимая решений об особом или визовом режиме, мы движемся к разрыву дипломатических отношений, я совершенно не сомневаюсь… На самом деле это основы, азы: сразу после того, как российский солдат, в погонах или без, появился на территории Украины, дипломатические отношения должны были быть разорваны", – заявил Безсмертный. Он добавил, что это должно было произойти мгновенно и решительно.

"Так гласят и писаные, и неписаные законы и правила международных отношений… Причем разорвать отношения, согласно процедуре, можно и до начала открытой агрессии. Проблема в том, что этот процесс должен кем-то управляться, он не может сам по себе идти. Но этот испуг.. и большое количество ошибок обострили ситуацию, сделали ее такой, какой она есть. Однако ею можно управлять, хоть она и кажется неуправляемой", – сказал экс-вице-премьер Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.