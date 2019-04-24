Много погодных сюрпризов: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

24.04.2019 11:02

Последние дни апреля будут очень теплыми, однако в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, 24 апреля, в среду, в большинстве регионов начнёт резко повышаться температура воздуха. Синоптики прогнозируют до 21 градуса в дневные часы.



Погода будет облачной, но без осадков, и лишь на Закарпатье могут прогреметь грозы. 25 апреля, в четверг, температура продолжит держаться на уровне 19-21 градуса днём. Дожди синоптики не прогнозируют, на Закарпатье ожидается до 25 градусов со знаком плюс. 26 апреля, в пятницу, в большинстве областей станет ещё на пару градусов теплее, дождей не будет. Такая же погода прогнозируется 27 апреля. Впрочем, в западных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди.



28 апреля, на Пасху, в большинстве областей будет от 20 до 23 градусов, и лишь на западе столбик термометра опустится до отметки 17-19 градусов. В отдельных регионах пройдут дожди. Напомним, что ранее климатологи предупредили о погодных сюрпризах этим летом.